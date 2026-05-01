A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde
A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde vendredi 22 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
A l’air livres (Parc de le Guierle)
Square Germain Auboiroux Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Au programme des lectures, des ateliers, un mur de pelote basque, des jeux en plein air.
Pour toutes les classes intéressées vous pouvez contacter le service hors les murs au 05 55 18 81 10. .
Square Germain Auboiroux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 81 10
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English :
L’événement A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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