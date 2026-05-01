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A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde

A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde

A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Square Germain Auboiroux

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

A l’air livres (Parc de le Guierle)

Square Germain Auboiroux Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Au programme des lectures, des ateliers, un mur de pelote basque, des jeux en plein air.
Pour toutes les classes intéressées vous pouvez contacter le service hors les murs au 05 55 18 81 10.   .

Square Germain Auboiroux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 81 10 

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English :

L’événement A l’air livres (Parc de le Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme

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