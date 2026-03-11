Spectacle POUR LE MEILLEUR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle POUR LE MEILLEUR à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Peut-on rire de tout… mais peut-on parler de tout dans un couple ?

Pour tendre vers l’harmonie, les experts conseillent aux couples de ne rien laisser de côté, d’aborder tous les sujets sensibles et de bannir les tabous.

Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidouin, amoureux du risque, ont décidé de suivre ces sages recommandations… et de tout dire ! Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate… rien ne sera épargné. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

