À l’assaut du donjon !, Château d’Eymet, Eymet

Informations pratiques

À l’assaut du donjon ! Dimanche 20 septembre, 14h30 Château d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visitez le donjon du château d’Eymet et découvrez ce remarquable témoin de l’histoire médiévale de la bastide. La visite s’effectue par groupes de 8 personnes afin de garantir de bonnes conditions de découverte. Le port de chaussures adaptées est recommandé en raison de l’accès au donjon et de ses escaliers.

Château d’Eymet 16 avenue de la Bastide, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

visite du donjon du château d’Eymet – chaussures adaptées – par groupe de 8 personnes