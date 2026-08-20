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AGENDA · Eymet

À l’assaut du donjon !, Château d’Eymet, Eymet

dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Eymet · Eymet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Eymet
Adresse
16 avenue de la Bastide, 24500 Eymet
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit.

À l’assaut du donjon ! Dimanche 20 septembre, 14h30 Château d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visitez le donjon du château d’Eymet et découvrez ce remarquable témoin de l’histoire médiévale de la bastide. La visite s’effectue par groupes de 8 personnes afin de garantir de bonnes conditions de découverte. Le port de chaussures adaptées est recommandé en raison de l’accès au donjon et de ses escaliers.

Château d’Eymet 16 avenue de la Bastide, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
visite du donjon du château d’Eymet – chaussures adaptées – par groupe de 8 personnes

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