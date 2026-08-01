Atelier d’écriture poétique | La peau des jours Brine Boutique Galerie Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier d’écriture poétique | La peau des jours

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Un atelier pour ralentir, observer, se souvenir et mettre en mots ce que l’été fait naître en nous.

La peau des jours

Quand les sensations deviennent des mots.

Explorer la sensualité au sens large le vent, la chaleur, les matières, les couleurs, les goûts, les sons, le vivant.

Avec Luce Merle, vous travaillerez des formes très accessibles

– prose poétique,

– fragments,

– listes sensibles,

– haïkus contemporains,

– cartes postales imaginaires,

– lettres,

– petits récits poétiques.

L’idée n’est pas forcément d’apprendre la poésie au sens formel (même si elle n’est pas interdite), mais de découvrir une autre manière d’écrire et d’explorer.

À partir d’environ 15 ans.

Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.

Sur inscription. .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier d’écriture poétique | La peau des jours

L’événement Atelier d’écriture poétique | La peau des jours Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides