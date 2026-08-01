Les Vendredis Guinguette Le Moulin d’Eymet Eymet
vendredi 21 août 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Les Vendredis Guinguette
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Cet été, la guinguette éphémère du Moulin d’Eymet vous attend, au frais et au vert, avec son baby-foot, ses fléchettes, son molki, son mikado géant, ses kapla et autres jeux d’extérieur pour les grands et les petits !
Et les vendredis d’août, c’est aussi concert !!! Ce soir, nous recevons Coline Gagneret ! .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Les Vendredis Guinguette
L’événement Les Vendredis Guinguette Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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