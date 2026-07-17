A l’aube de la Renaissance, Salle Désiré Roussel, Anet

Informations pratiques

A l’aube de la Renaissance 19 et 20 septembre Salle Désiré Roussel Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition explicative sur les nouveautés de cette période fin Moyen Âge et Renaissance.

Exposition de costumes

Salle Désiré Roussel 6 rue Désiré-Roussel 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 41 49 09 Salle d’exposition léguée à la commune d’Anet par un habitant passionné du château qui avait aménagé dans sa maison un petit musée à l’image d’une salle du château d’Anet. – occupée par l’association les AMIS D’ANET qui y organisent des manifestations culturelles mensuelles

A l’aube de la Renaissance

©Amis d’Anet