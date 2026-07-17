Visite de la collection Gourgand, L’Atelier – Bibliothèque municipale, Anet
samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier - Bibliothèque municipale · Anet
Informations pratiques
Visite de la collection Gourgand Samedi 19 septembre, 14h30 L’Atelier – Bibliothèque municipale Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
La collection Gourgand, qui présente un panorama d’œuvres qui vont de l’Antiquité chinoise à l’époque contemporaine, est exposée de façon permanente à la bibliothèque d’Anet.
A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque vous propose de découvrir librement la collection grâce à une visite enrichie par du contenu multimédia.
Visite gratuite en accès libre. Tout public.
Parcours numérique nécessitant un smartphone disposant d’une connexion multimédia.
L’Atelier – Bibliothèque municipale Passage Lemaitre 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 62 25 75 http://www.ville-anet.fr/culture-loisirs-tourisme/bibliotheque https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/;https://www.instagram.com/biblio_anet/ Située dans le centre d’Anet, la bibliothèque municipale « L’Atelier » vous accueille dans un cadre exceptionnel. Venez profiter de nos collections (livres, CD, DVD…), de nos nombreuses animations et de notre jardin !
La collection Gourgand, qui présente un panorama d’œuvres qui vont de l’Antiquité chinoise à l’époque contemporaine, est exposée de façon permanente à la bibliothèque d’Anet.
©Ville d’Anet
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