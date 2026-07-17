Le château d’Anet, Château d’Anet, Anet

Informations pratiques

Le château d’Anet 19 et 20 septembre Château d’Anet Eure-et-Loir

Adultes : 9 € / Enfant : Gratuit jusqu’à 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château d’Anet, demeure de Diane de Poitiers favorite d’Henri II, vous ouvre ses portes à l’occasion du week-end du patrimoine.

Visite guidée intérieure du château, visite de la cour, la chapelle et le tombeau de Diane de Poitiers. Le parc est exceptionnellement ouvert pour ces deux journées

Château d’Anet 1 Rue Pierre Lenfant, 28260 Anet, France Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Diane de Poitiers hérita du château à la mort de son mari, Louis de Brézé, en 1531. Le château a été construit dans les années 1547-1552, et l’escalier entre les années 1680 et 1712. Diane de Poitiers avait tenu à conserver le château médiéval, à l’est. Philibert Delorme édifia les deux ailes latérales (1549-1551) , la chapelle (1549-1552) et le corps d’entrée (1552). Des transformations ont eu lieu à partir de 1678. Les jardins ont été aménagés au XVIIe siècle par Le Nôtre, et au XIXe siècle par Buhler. Le dépeçage de l’édifice commença en 1794 et la destruction du gros oeuvre en 1804. Il en reste l’aile ouest qui ne possédait pas de portique sur la cour et était sans doute réservée aux offices. Modifiée par le duc de Vendôme, repercée, équipée d’un escalier monumental sur voûtes plates en 1680 par Desgots, elle perdit deux travées dans la démolition du bâtiment central. La façade du château a été transférée à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts, à Paris 6e.

Le château d’Anet, demeure de Diane de Poitiers favorite d’Henri II, vous ouvre ses portes à l’occasion du week-end du patrimoine.

© Château d’Anet