Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

A l’écoute des arbres

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Partez pour une parenthèse nature et découvrez les arbres à travers des activités sensorielles, ludiques et de bien-être favorisant le calme, l’attention et la connexion à la nature.

Rendez-vous devant le Ti Wanik.

Dès 3 ans.

Sur inscription par téléphone ou mail.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : A l’écoute des arbres

L’événement A l’écoute des arbres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX