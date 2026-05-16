A l’écoute des arbres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
A l’écoute des arbres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner mercredi 26 août 2026.
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
A l’écoute des arbres
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Partez pour une parenthèse nature et découvrez les arbres à travers des activités sensorielles, ludiques et de bien-être favorisant le calme, l’attention et la connexion à la nature.
Rendez-vous devant le Ti Wanik.
Dès 3 ans.
Sur inscription par téléphone ou mail.
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : A l’écoute des arbres
L’événement A l’écoute des arbres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX