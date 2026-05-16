Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Nuit de la chauve-souris

13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:45:00

fin : 2026-07-15 22:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Munis de vos lampes de poche, plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce au détecteur à ultrasons qui vous permettra de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous !

Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Sur inscription par mail ou téléphone.

Dès 6 ans.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .

13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : Nuit de la chauve-souris

L’événement Nuit de la chauve-souris Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX