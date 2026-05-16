Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Jouets buissonniers

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Une balade créative au cœur de la nature pour apprendre à fabriquer des jouets à partir de plantes, tout en profitant d’un moment apaisant et ressourçant en plein air.

Rendez-vous devant Ti Wanik.

Sur inscription par mail ou téléphone.

Dès 8 ans.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : Jouets buissonniers

L’événement Jouets buissonniers Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX