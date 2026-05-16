Jouets buissonniers Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Jouets buissonniers Saint-Thégonnec Loc-Eguiner jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Jouets buissonniers
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Une balade créative au cœur de la nature pour apprendre à fabriquer des jouets à partir de plantes, tout en profitant d’un moment apaisant et ressourçant en plein air.
Rendez-vous devant Ti Wanik.
Sur inscription par mail ou téléphone.
Dès 8 ans.
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Jouets buissonniers
L’événement Jouets buissonniers Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX