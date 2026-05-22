Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

une seconde vie pour vos textiles

Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ne jetez plus vos t-shirts et chaussettes troués, vos vieux draps ! Au cours de cet atelier, découvrez comment leur donner une seconde vie !

Rdv à la médiathèque Ti Lutig.

Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.

Dès 8 ans. .

Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English :

L’événement une seconde vie pour vos textiles Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX