une seconde vie pour vos textiles Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
une seconde vie pour vos textiles Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 21 août 2026.
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
une seconde vie pour vos textiles
Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Ne jetez plus vos t-shirts et chaussettes troués, vos vieux draps ! Au cours de cet atelier, découvrez comment leur donner une seconde vie !
Rdv à la médiathèque Ti Lutig.
Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.
Dès 8 ans. .
Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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L’événement une seconde vie pour vos textiles Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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