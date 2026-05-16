Nuit de la chauve-souris Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Nuit de la chauve-souris Saint-Thégonnec Loc-Eguiner mardi 11 août 2026.
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Nuit de la chauve-souris
13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce au détecteur à ultrasons qui vous permettra de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous !
Rendez-vous à l’office de tourisme.
Sur inscription par téléphone ou mail.
Dès 6 ans.
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .
13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Nuit de la chauve-souris
L’événement Nuit de la chauve-souris Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX