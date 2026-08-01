Informations pratiques

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Visite guidée des enclos paroissiaux Saint Thégonnec et Guimiliau

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 14:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Visiter Saint Thégonnec et Guimiliau où la pierre raconte des siècles de foi, de richesse et de mystère. Les enclos paroissiaux bretons ne sont pas de simples monuments calvaires, ossuaires, églises, portes triomphales, ce sont des trésors vivants. Chaque détail murmure une histoire que l’on ne voit qu’en prenant le temps. .

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94

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English :

L’événement Visite guidée des enclos paroissiaux Saint Thégonnec et Guimiliau Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX