A l’écoute des chauves-souris et de la vie nocturne, Passerelle des Vignes, Genève

Informations pratiques

A l’écoute des chauves-souris et de la vie nocturne 18 août et 3 septembre Passerelle des Vignes

CHF 15.- (AVS-AI) – CHF 20.- (tout public)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T19:00:00+02:00 – 2026-08-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T19:00:00+02:00 – 2026-09-03T21:00:00+02:00

L’association Cycle de Vie organise des animations sur le thème de la nature adaptées aux aîné-es et aux personnes à mobilité réduite.

Pour cette sortie nocturne, nous nous rendrons au bord de l’Aire, à Lancy, pour observer les chauves-souris et leur habitat. Nous écouterons ces chiroptères communiquer à l’aide d’un détecteur à ultra-sons et ferons aussi connaissance avec d’autres habitants de la nuit.

L’animation, guidée par David McCrae, biologiste-naturaliste de l’association, dure deux heures, de 19h à 21h, et comprend 2 à 3 kilomètres de marche. Les accompagnants et familles sont bienvenus.

Plus d’information au lien suivant: https://association-cycledevie.ch/

Passerelle des Vignes Passerelle des Vignes Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « 077 455 08 46 »}, {« type »: « email », « value »: « ass.cycledevie@gmail.com »}] [{« link »: « https://association-cycledevie.ch/ »}]

Une sortie nocturne organisée par l’association Cycle de Vie pour observer ce chiroptère (à l’aide d’un détecteur à ultra-sons) et son habitat au bord de l’Aire à Lancy les 18 août et 3 septembre.

David McCrae