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AGENDA · Nonsard-Lamarche

A l’écoute des chauves-souris Nonsard-Lamarche

mercredi 19 août 2026 · Nonsard-Lamarche

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
55210 Nonsard-Lamarche
Département
Meuse
Tarif
3 Tarif de base plein tarif

Nonsard-Lamarche

A l’écoute des chauves-souris

Nonsard-Lamarche Meuse

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

À l’écoute des chauves-souris !

Envie d’une expérience nature inédite à la tombée du jour ? Rejoignez notre animateur nature pour une immersion fascinante dans les bois du lac de Madine.
Équipés de Bat Box (détecteurs d’ultrasons), vous partirez sur les traces des chauves-souris.

Les infos pratiques
– Quand ? le 19 août, 20h30
– Où ? Nonsard (au cœur des bois autour du lac de Madine)
– Tarif 3 € seulement !

Une soirée idéale à partager en famille ou entre curieux de la nature. Pensez à prévoir des chaussures confortables !

Places limitées ! Réservez vite votre place par mail à: anthony.parent@chambley-madine.comTout public
3  .

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est   anthony.parent@chambley-madine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Listening to Bats!

Want a unique nature experience at dusk? Join our nature guide for a fascinating immersion in the woods around Lake Madine.
Equipped with Bat Boxes (ultrasonic detectors), you’ll set out on the trail of bats.

Practical information:
– When? August 19, 8:30 p.m.
– Where? Nonsard (in the heart of the woods surrounding Lake Madine)
– Price: Only 3!

An ideal evening to share with family or fellow nature enthusiasts. Be sure to wear comfortable shoes!

Spaces are limited! Reserve your spot quickly by emailing: anthony.parent@chambley-madine.com

L’événement A l’écoute des chauves-souris Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

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