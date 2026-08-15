Informations pratiques

Nonsard-Lamarche

A l’écoute des chauves-souris

Nonsard-Lamarche Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

À l’écoute des chauves-souris !

Envie d’une expérience nature inédite à la tombée du jour ? Rejoignez notre animateur nature pour une immersion fascinante dans les bois du lac de Madine.

Équipés de Bat Box (détecteurs d’ultrasons), vous partirez sur les traces des chauves-souris.

Les infos pratiques

– Quand ? le 19 août, 20h30

– Où ? Nonsard (au cœur des bois autour du lac de Madine)

– Tarif 3 € seulement !

Une soirée idéale à partager en famille ou entre curieux de la nature. Pensez à prévoir des chaussures confortables !

Places limitées ! Réservez vite votre place par mail à: anthony.parent@chambley-madine.comTout public

3 .

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est anthony.parent@chambley-madine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Listening to Bats!

Want a unique nature experience at dusk? Join our nature guide for a fascinating immersion in the woods around Lake Madine.

Equipped with Bat Boxes (ultrasonic detectors), you’ll set out on the trail of bats.

Practical information:

– When? August 19, 8:30 p.m.

– Where? Nonsard (in the heart of the woods surrounding Lake Madine)

– Price: Only 3!

An ideal evening to share with family or fellow nature enthusiasts. Be sure to wear comfortable shoes!

Spaces are limited! Reserve your spot quickly by emailing: anthony.parent@chambley-madine.com

L’événement A l’écoute des chauves-souris Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE