A l’écoute des chauves-souris Nonsard-Lamarche
mercredi 19 août 2026 · Nonsard-Lamarche
Informations pratiques
Nonsard-Lamarche
A l’écoute des chauves-souris
Nonsard-Lamarche Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
À l’écoute des chauves-souris !
Envie d’une expérience nature inédite à la tombée du jour ? Rejoignez notre animateur nature pour une immersion fascinante dans les bois du lac de Madine.
Équipés de Bat Box (détecteurs d’ultrasons), vous partirez sur les traces des chauves-souris.
Les infos pratiques
– Quand ? le 19 août, 20h30
– Où ? Nonsard (au cœur des bois autour du lac de Madine)
– Tarif 3 € seulement !
Une soirée idéale à partager en famille ou entre curieux de la nature. Pensez à prévoir des chaussures confortables !
Places limitées ! Réservez vite votre place par mail à: anthony.parent@chambley-madine.comTout public
3 .
Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est anthony.parent@chambley-madine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Listening to Bats!
Want a unique nature experience at dusk? Join our nature guide for a fascinating immersion in the woods around Lake Madine.
Equipped with Bat Boxes (ultrasonic detectors), you’ll set out on the trail of bats.
Practical information:
– When? August 19, 8:30 p.m.
– Where? Nonsard (in the heart of the woods surrounding Lake Madine)
– Price: Only 3!
An ideal evening to share with family or fellow nature enthusiasts. Be sure to wear comfortable shoes!
Spaces are limited! Reserve your spot quickly by emailing: anthony.parent@chambley-madine.com
L’événement A l’écoute des chauves-souris Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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