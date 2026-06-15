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À l’écoute des engoulevents rdv Parking du Quellenec Locarn

À l’écoute des engoulevents rdv Parking du Quellenec Locarn mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : rdv Parking du Quellenec

Adresse : Lande de Locarn

Ville : 22340 Locarn

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Locarn

À l’écoute des engoulevents

rdv Parking du Quellenec Lande de Locarn Locarn Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Au solstice d’été, les landes de Locarn s’emplissent au crépuscule d’un chant mystérieux. Partons sur la piste d’un oiseau pas comme les autres.

Sortie naturaliste tout public avec Cicindèle.

Réservation obligatoire
02.96.36.66.11
cicindele22@orange.fr   .

rdv Parking du Quellenec Lande de Locarn Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11 

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English :

L’événement À l’écoute des engoulevents Locarn a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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