À l’écoute des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature Route de Dinéault Châteaulin

Châteaulin

À l’écoute des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature

Route de Dinéault Parking du Bois du Chap Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, une sortie guidée est proposée pour partir à la découverte des oiseaux et apprendre à les reconnaître par l’observation et l’écoute.

La balade se déroulera le samedi 23 mai à 9h30, pour une durée de 2h, avec un départ depuis le parking du Bois du Chap. Elle sera animée par Damien Vedrenne, de l’association Bretagne Vivante, et permettra d’identifier différentes espèces d’oiseaux grâce à une approche à la fois visuelle et sonore. Du matériel d’observation et d’écoute sera mis à disposition.

Accessible à tous, cette animation est gratuite, sur inscription auprès de la bibliothèque .

Route de Dinéault Parking du Bois du Chap Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

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English : À l’écoute des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature

L’événement À l’écoute des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE