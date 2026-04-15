Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature Rocade de Parc Bihan Châteaulin

Châteaulin

Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature

Rocade de Parc Bihan Lycée de l’Aulne Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature, une conférence est proposée autour de la place des oiseaux dans les jardins et de leur rôle essentiel dans les équilibres naturels.

Animée par Jean-Jacques Masson, membre de l’association Café Jardin de Saint-Urbain, cette rencontre se tiendra le vendredi 22 mai à 14h, à l’amphithéâtre du Lycée horticole de l’Aulne.

Face aux enjeux actuels liés à la préservation de la biodiversité, cette conférence propose d’éclairer le rôle des oiseaux dans les écosystèmes. Ils participent activement à la dynamique écologique et contribuent au bon fonctionnement des milieux naturels comme à la qualité de vie des jardins.

Cette conférence est gratuite, sur réservation auprès du Lycée horticole de l’Aulne .

Rocade de Parc Bihan Lycée de l’Aulne Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 05 43

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English : Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature

L’événement Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE