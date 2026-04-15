Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature Rocade de Parc Bihan Châteaulin
Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature Rocade de Parc Bihan Châteaulin vendredi 22 mai 2026.
Châteaulin
Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature
Rocade de Parc Bihan Lycée de l’Aulne Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre de la Fête de la Nature, une conférence est proposée autour de la place des oiseaux dans les jardins et de leur rôle essentiel dans les équilibres naturels.
Animée par Jean-Jacques Masson, membre de l’association Café Jardin de Saint-Urbain, cette rencontre se tiendra le vendredi 22 mai à 14h, à l’amphithéâtre du Lycée horticole de l’Aulne.
Face aux enjeux actuels liés à la préservation de la biodiversité, cette conférence propose d’éclairer le rôle des oiseaux dans les écosystèmes. Ils participent activement à la dynamique écologique et contribuent au bon fonctionnement des milieux naturels comme à la qualité de vie des jardins.
Cette conférence est gratuite, sur réservation auprès du Lycée horticole de l’Aulne .
Rocade de Parc Bihan Lycée de l’Aulne Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 05 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature
L’événement Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Châteaulin (Finistère)
- Soirée jeux Châteaulin 22 avril 2026
- Concert Photons Châteaulin 25 avril 2026
- Les Collines Bleues Fermé temporairement Châteaulin Finistère 1 mai 2026
- De l’Aulne à Saint-Gildas (VTT) Fermeture temporaire Châteaulin Finistère 1 mai 2026
- Le canal de Nantes à Brest Châteaulin Châteaulin Finistère 1 mai 2026