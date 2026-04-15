Observation des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature Rue Raoul Anthony Châteaulin

Châteaulin

Observation des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature

Rue Raoul Anthony Parking de la petite gare Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la Nature, une sortie guidée est proposée pour partir à la découverte des oiseaux et de leur environnement.

La sortie se déroulera le mercredi 20 mai à 9h, pour une durée de 2h30, avec un départ depuis le parking de la Petite Gare. Cette balade nature sera animée par Raphaële Thilliez, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), et permettra de découvrir les oiseaux et leur environnement, avec du matériel d’observation mis à disposition.

Accessible à tous, cette animation est gratuite, sur inscription auprès de la bibliothèque contact-bibliotheque@chateaulin.fr 02 56 04 73 55. .

Rue Raoul Anthony Parking de la petite gare Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

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English : Observation des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature

L’événement Observation des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE