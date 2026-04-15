Apéro auteur avec Joris Munier Fête de la Nature Bibliothèque municipale Châteaulin

Châteaulin

Apéro auteur avec Joris Munier Fête de la Nature

Bibliothèque municipale 7 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature, un apéro auteur est proposé à la bibliothèque municipale avec l’illustrateur aquarelliste Joris Munier, auteur de Empreintes, sur les traces de la faune sauvage en Bretagne aux éditions Locus Solus.

La rencontre se tiendra le vendredi 22 mai à 18h, à la bibliothèque municipale (7, quai Robert Alba). Elle sera suivie d’un temps convivial autour d’un apéritif offert par la Ville, avec boissons et collation. Cet événement est gratuit. .

Bibliothèque municipale 7 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

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English : Apéro auteur avec Joris Munier Fête de la Nature

L’événement Apéro auteur avec Joris Munier Fête de la Nature Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE