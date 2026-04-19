Exposition photo Regards sur les oiseaux Fête de la Nature Bibliothèque municipale Châteaulin

Châteaulin

Exposition photo Regards sur les oiseaux Fête de la Nature

Bibliothèque municipale 7 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la bibliothèque municipale accueille une exposition photographique consacrée aux oiseaux.

Du 19 au 30 mai, le public pourra découvrir les clichés de Mickael Liechty, photographe installé dans les Monts d’Arrée et passionné par la nature et le monde sauvage. Ses images, réalisées principalement sur le territoire des Monts d’Arrée et du Parc naturel régional d’Armorique, témoignent d’une observation attentive de la faune et d’une recherche de moments authentiques en milieu naturel.

À travers son travail, le photographe invite à porter un regard sensible sur la vie sauvage avant la photographie, il y a l’observation et la découverte, l’appareil photo devenant un moyen de transmettre l’émotion ressentie face à l’animal libre.

L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 10h à 12h30.

Elle sera inaugurée le mardi 19 mai à 18h, en musique avec l’école municipale de musique. .

Bibliothèque municipale 7 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

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English : Exposition photo Regards sur les oiseaux Fête de la Nature

L’événement Exposition photo Regards sur les oiseaux Fête de la Nature Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE