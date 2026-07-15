A l’envers Les petits pestacles place de la Libération Nyons
mercredi 22 juillet 2026 · place de la Libération · Nyons
Informations pratiques
Nyons
A l’envers Les petits pestacles
place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 18:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Aujourd’hui, c’est jour de lessive !
Les vêtements, c’est étonnant ça s’enfile, ça se retourne, ça se plie, ça s’enroule… Mais chaque habit peut également aider à grimper, à sauter, à se balancer, à ramper, et surtout à développer son imaginaire.
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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
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English :
Today is laundry day!
Clothes are amazing: you put them on, turn them inside out, fold them, roll them up… But each piece of clothing can also help you climb, jump, swing, crawl, and above all, spark your imagination.
L’événement A l’envers Les petits pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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