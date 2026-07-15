A l’envers Les petits pestacles place de la Libération Nyons

Informations pratiques

Nyons

A l’envers Les petits pestacles

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 18:45:00

Date(s) :

2026-07-22

Aujourd’hui, c’est jour de lessive !

Les vêtements, c’est étonnant ça s’enfile, ça se retourne, ça se plie, ça s’enroule… Mais chaque habit peut également aider à grimper, à sauter, à se balancer, à ramper, et surtout à développer son imaginaire.

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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr

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English :

Today is laundry day!

Clothes are amazing: you put them on, turn them inside out, fold them, roll them up… But each piece of clothing can also help you climb, jump, swing, crawl, and above all, spark your imagination.

L’événement A l’envers Les petits pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale