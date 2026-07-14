Voyage en Afrique (Festiv’été) promenade de la Digue Nyons

Informations pratiques

Nyons

Voyage en Afrique (Festiv’été)

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le centre social Carrefour des Habitants du Nyonsais, qui accompagne le projet de Coumba Drame, vous donne rendez-vous au Théâtre de Verdure et sur la Promenade de la Digue pour un voyage en Afrique, festif et dépaysant, avec escale au Sénégal !

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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 47 31 sco.afn@gmail.com

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English :

The Carrefour des Habitants du Nyonsais community center, which is supporting Coumba Drame’s project, invites you to the Théâtre de Verdure and the Promenade de la Digue for a journey to Africa— a festive and exotic adventure, with a stopover in Senegal!

L’événement Voyage en Afrique (Festiv’été) Nyons a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale