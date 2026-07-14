L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles place de la Libération Nyons

mercredi 29 juillet 2026 · place de la Libération · Nyons

Informations pratiques

Nyons

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 18:45:00

Date(s) :

2026-07-29

Contes dansés mimés en musique live

Gratte Nez et ses instruments accompagnent les contes chorégraphiés de Mange Doigt.

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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr

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English :

Stories Set to Live Music

Gratte Nez and his instruments accompany Mange Doigt’s choreographed stories.

L’événement L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale