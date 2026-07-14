L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles place de la Libération Nyons
mercredi 29 juillet 2026 · place de la Libération · Nyons
Informations pratiques
Nyons
L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles
place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 18:45:00
Date(s) :
2026-07-29
Contes dansés mimés en musique live
Gratte Nez et ses instruments accompagnent les contes chorégraphiés de Mange Doigt.
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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
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English :
Stories Set to Live Music
Gratte Nez and his instruments accompany Mange Doigt’s choreographed stories.
L’événement L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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