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AGENDA · Nyons

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles place de la Libération Nyons

mercredi 29 juillet 2026 · place de la Libération · Nyons

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place de la Libération
Adresse
Espace Roumanille
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
7 7 7

Nyons

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 18:45:00

Date(s) :
2026-07-29

Contes dansés mimés en musique live
Gratte Nez et ses instruments accompagnent les contes chorégraphiés de Mange Doigt.
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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36  carlotatralala@orange.fr

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English :

Stories Set to Live Music
Gratte Nez and his instruments accompany Mange Doigt’s choreographed stories.

L’événement L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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