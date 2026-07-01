AGENDA · Charleville-Mézières
, À l’ESNAM – Pôle International de la Marionnette, Charleville-Mézières
mardi 26 janvier 2027 · À l'ESNAM - Pôle International de la Marionnette · Charleville-Mézières
Informations pratiques
26 et 27 janvier 2027 À l’ESNAM – Pôle International de la Marionnette Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-26T20:00:00+01:00 – 2027-01-26T21:10:00+01:00
Fin : 2027-01-27T18:30:00+01:00 – 2027-01-27T19:40:00+01:00
À l’ESNAM – Pôle International de la Marionnette 16 avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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