mardi 26 janvier 2027 · À l'ESNAM - Pôle International de la Marionnette · Charleville-Mézières

Informations pratiques

26 et 27 janvier 2027 À l’ESNAM – Pôle International de la Marionnette Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-26T20:00:00+01:00 – 2027-01-26T21:10:00+01:00

Fin : 2027-01-27T18:30:00+01:00 – 2027-01-27T19:40:00+01:00

À l’ESNAM – Pôle International de la Marionnette 16 avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est