À l’origine des paysages Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

Venez découvrir de manière ludique l’archéo-botanique, cette discipline qui consiste à étudier des restes végétaux tels que les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages du passé, dans lesquels les humains ont évolué. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau



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