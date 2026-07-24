A l’ouest de la Métropole Maison de l’architecture de Normandie – Le Forum Rouen
samedi 26 septembre 2026 · Maison de l'architecture de Normandie - Le Forum · Rouen
Informations pratiques
De Grand-Quevilly à Grand-Couronne, cette randonnée métropolitaine traverse plusieurs quartiers habités, la forêt du Rouvray, des zones d’activités et grands sites industriels. De la friche Petroplus à la Maison Corneille, elle invite à porter un regard renouvelé sur les paysages de la vallée de Seine et les transformations écologiques, économiques et sociales qui les façonnent.
Avec le CAUE 76, l’AURBSE, la Métropole Rouen Normandie, le Symposium Paysages, Arts et Sciences de la Seine et la MaN – le Forum.
RDV au terminus du métro Georges-Braque – réseau astuce gratuit le samedi
Parcours de 13 km – retour par le F6 (fin vers 17h)→ arrêt Zénith ou Georges Braque
Gratuit – Nombre de places limité – inscription en ligne obligatoire
Prévoir un pique-nique, de l’eau et une tenue adaptée à la météo
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