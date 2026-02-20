À pas contés !

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:00:00

fin : 2026-04-21 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Animations théâtralisée pour les enfants de 4 à 9 ans et leurs familles sur le thème des contes. .

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93

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L’événement À pas contés ! Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers