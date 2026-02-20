À pas contés ! Longuenée-en-Anjou
À pas contés ! Longuenée-en-Anjou mardi 14 avril 2026.
À pas contés !
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 11:00:00
fin : 2026-04-21 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Animations théâtralisée pour les enfants de 4 à 9 ans et leurs familles sur le thème des contes. .
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement À pas contés ! Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
À voir aussi à Longuenée-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Les petites enquêtes au Château du Plessis-Macé Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 17 avril 2026
- SENTIER DE LA CHOUETTE CHEVÊCHE Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Du plateau de Marcillé au halage Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- La Vélo Francette De Longuenée-en-Anjou à Loire Authion Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Fabrice Luchini lit Victor Hugo Longuenée-en-Anjou 1 juin 2026