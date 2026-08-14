A petit pas tis-sons Maison de la parentalité Orvault
mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la parentalité · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 16:45 – 17:30
Gratuit : non Tarif libre Inscription via Hello asso :1- https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-23-09-2026-15h30 2- https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-23-09-2026-16h45 En famille, Adulte, Jeune Public – Age maximum : 3
Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer. Cet espace est l’occasion de se poser avec l’enfant et d’évoluer à son rythme.Deux séances vous sont proposées à 15h30 et à 16h45Attention une inscription par famille! Inscription via Hello AssoDe la naissance à 3 ans, merci de respecter cette information
Maison de la parentalité Orvault 44700
0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-23-09-2026-15h30
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