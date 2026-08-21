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A petit pas tis-sons, Maison de la parentalité, Orvault

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la parentalité · Orvault

A petit pas tis-sons, Maison de la parentalité, Orvault

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Maison de la parentalité
Adresse
37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif libre

A petit pas tis-sons Mercredi 23 septembre, 15h30, 16h45 Maison de la parentalité Loire-Atlantique

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:45:00+02:00 – 2026-09-23T17:30:00+02:00

Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer.

Cet espace est l’occasion de se poser avec l’enfant et d’évoluer à son rythme.
Deux séances vous sont proposées à 15h30 et à 16h45
Attention une inscription par famille! Inscription via Hello Asso
De la naissance à 3 ans, merci de respecter cette information

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Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer.

enchanfantines

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