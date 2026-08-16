Bibliothèque au château de la Tour Château de La Tour Orvault
dimanche 6 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public Tout public
À l’occasion des Journées du patrimoine et matrimoine, les bibliothèques prennent place au château de la Tour pour un après-midi placé sous le signe des histoires.Petits et grands pourront s’installer, feuilleter des livres, écouter des lectures à voix haute et profiter d’un espace convivial ouvert à tous.Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public
Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700
https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour
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