UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orvault99vues

Bibliothèque au château de la Tour Château de La Tour Orvault

dimanche 6 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault

Bibliothèque au château de la Tour Château de La Tour Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Château de La Tour
Adresse
Allée de la Tour
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public Tout public 

À l’occasion des Journées du patrimoine et matrimoine, les bibliothèques prennent place au château de la Tour pour un après-midi placé sous le signe des histoires.Petits et grands pourront s’installer, feuilleter des livres, écouter des lectures à voix haute et profiter d’un espace convivial ouvert à tous.Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700
https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour


Afficher la carte du lieu Château de La Tour et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)