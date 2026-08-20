A petit pas tis-sons, Maison de la parentalité, Orvault
mercredi 18 novembre 2026 · Maison de la parentalité · Orvault
Informations pratiques
A petit pas tis-sons Mercredi 18 novembre, 15h30, 16h45 Maison de la parentalité Loire-Atlantique
Tarif libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T15:30:00+01:00 – 2026-11-18T16:15:00+01:00
Fin : 2026-11-18T16:45:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00
Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer.
Cet espace est l’occasion de se poser avec l’enfant et d’évoluer à son rythme.
Deux séances vous sont proposées à 15h30 et à 16h45
Attention une inscription par famille! Inscription via Hello Asso
De la naissance à 3 ans, merci de respecter cette information
Maison de la parentalité 37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-18-11-2026-15h30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-18-11-2026-16h45 »}]
Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer.
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