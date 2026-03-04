À petits petons vers les histoires, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
À petits petons vers les histoires, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mercredi 11 mars 2026.
À petits petons vers les histoires Mercredi 11 mars, 10h30 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T10:30:00+01:00 – 2026-03-11T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T10:30:00+01:00 – 2026-03-11T11:00:00+01:00
Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires.
Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/petits-petons-vers-les-histoires-0 »}]
Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires.
© Sihem ATAMNIA