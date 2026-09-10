À PLEIN GAZ THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

À PLEIN GAZ

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-23 21:40:00

Date(s) :

2027-01-21

Ou le monologue ébouriffé d’un curieux individu qui se présente sur un plateau de théâtre.

Petit détail non sans importance, au-delà de l’apparente incongruité de son irruption, il est selon toute vraisemblance le propriétaire d’une bonbonne de gaz. S’ensuit une déroutante prise à partie où, sous ses airs de séducteur-voyou à tendance mythomane, il tente, une heure durant, de faire partager aux spectateurs sa vision de la destruction du monde en général… et du théâtre en particulier. 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Or the rambling monologue of a curious individual who takes the stage at a theater.

L’événement À PLEIN GAZ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE