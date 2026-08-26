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À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe Galerie Georges Pompidou Anglet

jeudi 27 août 2026 · Galerie Georges Pompidou · Anglet

À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe Galerie Georges Pompidou Anglet

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Galerie Georges Pompidou
Adresse
12 rue Albert le Barillier
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Déambulation gustative menée par Clément Hauvette, Jessica Tanaka, Deborah Bron, Camille Servez et des producteurs du marché de Quintaou, dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti.

Entre les étals du marché de Quintaou et les cimaises de la galerie Pompidou, entre pratiques agricoles, artistiques et culinaires, cette déambulation mêle les voix d’un agriculteur, de producteurs du marché de Quintaou, d’artistes et d’une cheffe.

Une dégustation imaginée par Jessica Tanaka clôture cette déambulation dialoguée et vivante.   .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60  culture@anglet.fr

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English : À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe

L’événement À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe Anglet a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Anglet

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