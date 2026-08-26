À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe Galerie Georges Pompidou Anglet

Informations pratiques

Anglet

À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Déambulation gustative menée par Clément Hauvette, Jessica Tanaka, Deborah Bron, Camille Servez et des producteurs du marché de Quintaou, dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti.

Entre les étals du marché de Quintaou et les cimaises de la galerie Pompidou, entre pratiques agricoles, artistiques et culinaires, cette déambulation mêle les voix d’un agriculteur, de producteurs du marché de Quintaou, d’artistes et d’une cheffe.

Une dégustation imaginée par Jessica Tanaka clôture cette déambulation dialoguée et vivante. .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe

L’événement À pleine voix l’agriculteur, les producteurs, les artistes et la cheffe Anglet a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Anglet