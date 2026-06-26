Conférence Le Gouf de Capbreton et le fonctionnement de son écosystème et temps d’échanges Maison de l’Environnement Anglet jeudi 27 août 2026.

Anglet

Conférence Le Gouf de Capbreton et le fonctionnement de son écosystème et temps d’échanges

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre du festival Anglet Summer Fest, cette conférence vous permettra de comprendre ce qu’est le Gouf de Capbreton.

Comment s’est-il formé ? Mais surtout quelle vie abrite-t-il ? La richesse de cet écosystème marin au large de nos côtes prend une dimension extraordinaire !

Elle vous permettra de découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel du Gouf qui est situé sur notre territoire ! Nul besoin de faire le tour du monde pour voir des animaux fantastiques.

Animé par Bizkaia exploration.

Tout public à partir de 12 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Conférence Le Gouf de Capbreton et le fonctionnement de son écosystème et temps d’échanges

L’événement Conférence Le Gouf de Capbreton et le fonctionnement de son écosystème et temps d’échanges Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet