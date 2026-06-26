Conférence Oiseaux marins, cétacés et changements climatiques Maison de l’Environnement Anglet

Anglet

Conférence Oiseaux marins, cétacés et changements climatiques

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:15:00

fin : 2026-08-27 19:45:00

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre du festival Anglet Summer Fest, cette conférence vous permettra de découvrir la biodiversité marine insoupçonnée de la Côte basque.

La biodiversité marine de la Côte basque est exceptionnelle (100 espèces d’oiseaux littoraux, 21 espèces de cétacés…). Des études et suivis scientifiques sont réalisés afin d’en savoir plus sur ces espèces.

Comment sont- ils répartis sur le littoral ? Quelles colonies d’oiseaux s’installent ? Que constatons-nous depuis plusieurs années en lien avec l’impact du changement climatique ?

Conférence animée par Emilie Milon, chargée de recherches, du Centre de la Mer de Biarritz.

Tout public à partir de 10 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Conférence Oiseaux marins, cétacés et changements climatiques

L’événement Conférence Oiseaux marins, cétacés et changements climatiques Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet