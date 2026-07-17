À qui est ce sein ?, Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas, Bazas
mardi 27 octobre 2026 · Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas · Bazas
Informations pratiques
À qui est ce sein ? Mardi 27 octobre, 18h30 Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T18:30:00+01:00 – 2026-10-27T19:30:00+01:00
Fin : 2026-10-27T18:30:00+01:00 – 2026-10-27T19:30:00+01:00
Une conférence sur le sein dans l’art, dans le cadre d’Octobre Rose. Par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle au musée.
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/conference-a-qui-est-ce-sein
Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas 7 Allée Saint-Sauveur, Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556251246 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/conference-a-qui-est-ce-sein »}]
conférence proposée par le MusBA dans le cadre d’Octobre Rose
Eugène Delacroix, La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1826
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