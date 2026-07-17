UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bazas

À qui est ce sein ?, Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas, Bazas

mardi 27 octobre 2026 · Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas · Bazas

À qui est ce sein ?, Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas, Bazas

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas
Adresse
7 Allée Saint-Sauveur, Bazas
Ville
33430 Bazas
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

À qui est ce sein ? Mardi 27 octobre, 18h30 Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T18:30:00+01:00 – 2026-10-27T19:30:00+01:00
Fin : 2026-10-27T18:30:00+01:00 – 2026-10-27T19:30:00+01:00

Une conférence sur le sein dans l’art, dans le cadre d’Octobre Rose. Par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle au musée.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/conference-a-qui-est-ce-sein

Le Polyèdre, médiathèque de la Ville de Bazas 7 Allée Saint-Sauveur, Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556251246 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/conference-a-qui-est-ce-sein »}]
conférence proposée par le MusBA dans le cadre d’Octobre Rose

Eugène Delacroix, La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1826

À voir aussi à Bazas (Gironde)