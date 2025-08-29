Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas

Camp médiéval 19 et 20 septembre Halle de la mairie Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur du Moyen Âge avec la reconstitution d’un camp médiéval proposée par la Compagnie de l’Équerre et de l’Épée, sous la halle de la mairie.

Au programme : combats en armure, ateliers de contes, jeux de table, cuisine et boissons, présentation des armes et armures, tir à l’arc et à l’arbalète.

Halle de la mairie Place de la cathédrale 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2026

© Compagnie de l’équerre et l’épée