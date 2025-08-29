Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas
Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas samedi 19 septembre 2026.
Camp médiéval 19 et 20 septembre Halle de la mairie Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Plongez au cœur du Moyen Âge avec la reconstitution d’un camp médiéval proposée par la Compagnie de l’Équerre et de l’Épée, sous la halle de la mairie.
Au programme : combats en armure, ateliers de contes, jeux de table, cuisine et boissons, présentation des armes et armures, tir à l’arc et à l’arbalète.
Halle de la mairie Place de la cathédrale 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2026
© Compagnie de l’équerre et l’épée
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