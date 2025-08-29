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Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas

Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas

Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Halle de la mairie

Adresse : Place de la cathédrale 33430 Bazas

Ville : 33430 Bazas

Département : Gironde

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Camp médiéval 19 et 20 septembre Halle de la mairie Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur du Moyen Âge avec la reconstitution d’un camp médiéval proposée par la Compagnie de l’Équerre et de l’Épée, sous la halle de la mairie.
Au programme : combats en armure, ateliers de contes, jeux de table, cuisine et boissons, présentation des armes et armures, tir à l’arc et à l’arbalète.

Halle de la mairie Place de la cathédrale 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2026

© Compagnie de l’équerre et l’épée

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