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Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas

Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas

Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas mercredi 12 août 2026.

Adresse
Halle de l'hôtel de ville
Ville
33430 Bazas
Département
Gironde
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Bazas

Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s

Halle de l’hôtel de ville Bazas Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez profitez de cette nouvelle édition des Songes de Nuits d’été !

Comment l’entendez-vous ?

Grande soirée Beethoven Trois monuments du maître de Bonn.

Le Quatuor Girard s’adjoindra la contrebassiste Claire-Élie Tenet pour une version chambriste du quatrième concerto pour piano Op. 58 de “Ludwig Van“ avec en soliste Anne Queffélec.

La sonate n° 31 Op. 110 la pénultième des sonates pour piano de Beethoven avec un commentaire introductif d’Anne Queffélec

Le quatuor n°15 Op.132 en la mineur, l’un des tous derniers chefs-d’œuvre de Beethoven.   .

Halle de l’hôtel de ville Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00  musiquesenbazadais@gmail.com

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English : Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s

L’événement Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud

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