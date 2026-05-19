Bazas

Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s

Halle de l’hôtel de ville Bazas Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez profitez de cette nouvelle édition des Songes de Nuits d’été !

Comment l’entendez-vous ?

Grande soirée Beethoven Trois monuments du maître de Bonn.

Le Quatuor Girard s’adjoindra la contrebassiste Claire-Élie Tenet pour une version chambriste du quatrième concerto pour piano Op. 58 de “Ludwig Van“ avec en soliste Anne Queffélec.

La sonate n° 31 Op. 110 la pénultième des sonates pour piano de Beethoven avec un commentaire introductif d’Anne Queffélec

Le quatuor n°15 Op.132 en la mineur, l’un des tous derniers chefs-d’œuvre de Beethoven. .

Halle de l’hôtel de ville Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 musiquesenbazadais@gmail.com

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English : Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s

L’événement Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud