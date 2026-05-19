Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas
Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas mercredi 12 août 2026.
Bazas
Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s
Halle de l’hôtel de ville Bazas Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez profitez de cette nouvelle édition des Songes de Nuits d’été !
Comment l’entendez-vous ?
Grande soirée Beethoven Trois monuments du maître de Bonn.
Le Quatuor Girard s’adjoindra la contrebassiste Claire-Élie Tenet pour une version chambriste du quatrième concerto pour piano Op. 58 de “Ludwig Van“ avec en soliste Anne Queffélec.
La sonate n° 31 Op. 110 la pénultième des sonates pour piano de Beethoven avec un commentaire introductif d’Anne Queffélec
Le quatuor n°15 Op.132 en la mineur, l’un des tous derniers chefs-d’œuvre de Beethoven. .
Halle de l’hôtel de ville Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 musiquesenbazadais@gmail.com
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English : Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s
L’événement Songes de Nuits d’été Ludwig Fan’s Bazas a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud
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