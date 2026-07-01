À qui la faute ?, Salle Paul Fort Nantes, Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes
Informations pratiques
À qui la faute ? Samedi 21 novembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique
35 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00
Pièce de et mise en scène par Didier Caron
Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand. Les parents des deux jeunes se rencontrent dans un bar de quartier, Le Café des Amis, pour tenter de régler ce litige avec civisme et intelligence.
Les couples semblent soucieux de faire preuve de tolérance et de modération : normal quand on est adulte.
Le calme du début ne sera plus qu’un lointain souvenir ! L’affaire des deux adolescents va servir de grand déballage aux parents prétendument ouverts d’esprit mais tout aussi vifs que leurs progénitures !
Avec Sandrine Quétier, Manuel Gélin, Juliette Meyniac, Christian Vadim
Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.samedisnantais.fr/ »}]
Dans le cadre des Samedis Nantais du boulevard et de l’humour Samedis nantais Samedis nantais du boulevard et de l’humour
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