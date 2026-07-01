Labo Musika, Maison de quartier des Dervallières, Nantes
lundi 17 août 2026 · Maison de quartier des Dervallières · Nantes
Informations pratiques
Labo Musika 17 – 21 août Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00
Ateliers d’initiation musicale et photographique (cyanotype) en itinérance sur le quartier. Les enfants (à partir de 6 ans) doivent être accompagnés de leurs parents.
Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 69 26 39 »}]
Ateliers d’initiation à la pratique musicale et photographique (cyanotype) en itinérance sur le quartier. Musique Photo
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