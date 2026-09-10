À QUOI BON LES POÈTES ? THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

À QUOI BON LES POÈTES ?

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-05 21:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Avons-nous vraiment besoin de poésie ? À quoi sert un poète ? Comment le devient-on ?

Féelicie, professeure de poésie loufoque, interprétée par Mathilde Guy, tente de répondre à ces questions en plaçant la poésie au coeur du quotidien. À travers un seul en scène sensible, Mathilde, aka Féelicie, met au service du théâtre un texte poétique qui ouvre le champs des sensibles. 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Do we really need poetry? What is the purpose of a poet? How does one become a poet?

L’événement À QUOI BON LES POÈTES ? Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE