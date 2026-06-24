À table avec le vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné jeudi 9 juillet 2026.

Restigné

À table avec le vigneron au Domaine de la Chevalerie

14 Route du Peu Muleau Restigné Indre-et-Loire

Tarif : 88 – 88 – EUR

88

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

A la lueur du brasero, vivez une soirée chaleureuse, dans un cadre unique, au cœur du Domaine de la Chevalerie.

En petit comité, laissez-vous guider par le vigneron à travers les terroirs et les millésimes du domaine.

A la lueur du brasero, vivez une soirée chaleureuse, dans un cadre unique, au cœur du Domaine de la Chevalerie.

En petit comité, laissez-vous guider par le vigneron à travers les terroirs et les millésimes du domaine.

Autour d’un dîner composé de produits locaux et du jardin, les accords mets & vins, subtilement pensés, célèbrent le partage, la convivialité et l’art de vivre ligérien.

Une parenthèse hors du temps, où la vigne et le vin se raconte autrement, au rythme des saisons et du plaisir d’être ensemble. 88 .

14 Route du Peu Muleau Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 46 32 domaine@delachevalerie.fr

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English :

By the light of the fire pit, enjoy a cozy evening in a unique setting in the heart of the Domaine de la Chevalerie.

In a small group, let the winemaker guide you through the estate’s terroirs and vintages.

L’événement À table avec le vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE