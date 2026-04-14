À table chez les romains !, Musée d’art et d’histoire, Albertville

À table chez les romains ! Dimanche 14 juin, 10h30 Musée d’art et d’histoire Savoie

Sur inscription – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Découvrez les pratiques culinaires gallo-romaines en mettant la main à la pâte : ingrédients, gestes, assaisonnements et façons de préparer les aliments vous plongeront dans le quotidien des Romains. Au fil de l’atelier, réalisez vous-même quelques recettes simples, sans cuisson, puis dégustez vos préparations tout en échangeant autour des habitudes alimentaires de l’époque.

À partir de 5 ans

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter Depuis 1936, la Maison Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Bénéficiant de l’appellation Musée de France, le musée retrace l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, ses collections témoignent de la richesse du patrimoine savoyard. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

Découvrez les pratiques culinaires gallo-romaines en mettant la main à la pâte : ingrédients, gestes, assaisonnements et façons de préparer les aliments vous plongeront dans le quotidien des Romains.…

©VAH – Ville d’Albertville