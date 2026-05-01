À Table Danse & Théâtre par la compagnie Libre Expression TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

À Table Danse & Théâtre par la compagnie Libre Expression

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

La compagnie Libre Expression présente À Table, un spectacle original à la croisée de la danse et du théâtre, qui explore avec finesse et émotion les relations entre adultes et adolescents. Rendez-vous à Sainte-Pazanne

A propos du spectacle

À travers une succession de scènes inspirées du quotidien, les interprètes donnent corps à ces moments familiaux que chacun reconnaît échanges parfois tendus, incompréhensions, silences… mais aussi complicité, humour et amour. Le spectacle aborde des thématiques universelles, allant des petits conflits du quotidien à des sujets plus sensibles comme les troubles alimentaires ou le mal-être adolescent.

Porté par une mise en scène dynamique et une bande-son entraînante, “À Table” mêle énergie, sensibilité et authenticité pour créer une expérience immersive et profondément humaine. Le public est invité à se reconnaître dans ces situations, à rire, à s’émouvoir… et à ouvrir le dialogue.

Un spectacle accessible à tous, particulièrement recommandé aux familles, qui propose un moment de partage intergénérationnel aussi touchant que stimulant.

Pratique

proposé par la compagnie Libre Expression

billetterie en ligne ici à table par la compagnie Libre expression

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TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com

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English :

The company Libre Expression presents À Table, an original show at the crossroads of dance and theater, which explores with finesse and emotion the relationships between adults and teenagers. See you in Sainte-Pazanne

L’événement À Table Danse & Théâtre par la compagnie Libre Expression Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic