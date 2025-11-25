La plume à l’oreille atelier d’écriture mensuel Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

La plume à l’oreille atelier d’écriture mensuel

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 16:00:00

Vous aimez la lecture et l’écriture mais vous n’êtes pas forcement à l’aise avec les mots et vous avez parfois du mal à trouver vos phrases pour écrire ?

Les bénévoles de la maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous invitent à participer à un atelier d’écriture…

Atelier animé par Christelle Blanchard; venez-vous essayer à l’écriture et libérer votre créativité !

Pratique

réservation obligatoire

places limitées

réservé aux adhérents de la maison citoyenne

en partenariat avec la bibliothèque

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Do you love reading and writing but are not necessarily at ease with words and sometimes find it hard to find your sentences to write?

The volunteers at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invite you to take part in a writing workshop…

German :

Du liest und schreibst gerne, aber du bist nicht unbedingt wortgewandt und manchmal fällt es dir schwer, deine Sätze zum Schreiben zu finden?

Die Freiwilligen des Bürgerhauses von Sainte-Pazanne laden Sie ein, an einem Schreibworkshop teilzunehmen…

Italiano :

Amate la lettura e la scrittura, ma non siete necessariamente a vostro agio con le parole e a volte avete difficoltà a trovare le frasi giuste da scrivere?

I volontari della Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi invitano a partecipare a un laboratorio di scrittura…

Espanol :

¿Le gusta leer y escribir, pero no se siente necesariamente a gusto con las palabras y a veces le cuesta encontrar las frases adecuadas para escribir?

Los voluntarios de la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le invitan a participar en un taller de escritura…

