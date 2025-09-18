Après-midi jeux de cartes et scrabble Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Après-midi jeux de cartes et scrabble Maison Citoyenne Sainte-Pazanne jeudi 18 septembre 2025.

Après-midi jeux de cartes et scrabble

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-09-18 17:00:00

2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02

Audrey vous propose de venir jouer aux cartes le temps d’une après-midi à la maison citoyenne.

Tarot et belote seront à l’honneur, mais d’autres jeux sont possibles !

Tout public

La participation aux ateliers est réservée aux adhérent.e.s de la maison citoyenne.

Si vous n’êtes pas encore adhérent.e, vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur cette page.

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Audrey invites you to spend an afternoon playing cards at the Maison Citoyenne.

Tarot and belote will be in the spotlight, but other games are also possible!

German :

Audrey bietet Ihnen an, einen Nachmittag lang im Bürgerhaus Karten zu spielen.

Tarot und Belote werden im Mittelpunkt stehen, aber auch andere Spiele sind möglich!

Italiano :

Audrey vi invita a venire a giocare a carte per un pomeriggio alla Maison Citoyenne.

Verranno proposti tarocchi e belote, ma sono possibili anche altri giochi!

Espanol :

Audrey le invita a pasar una tarde jugando a las cartas en la Maison Citoyenne.

Habrá tarot y belote, ¡pero también otros juegos!

