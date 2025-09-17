Cuisine des gâteaux Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Cuisine des gâteaux Maison Citoyenne Sainte-Pazanne mercredi 17 septembre 2025.
Cuisine des gâteaux
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2025-09-17 10:30:00
fin : 2025-09-17 12:00:00
2025-09-17 2025-09-24
Amateur(s) de gourmandises et de pâtisseries, venez mettre la main à la pâte à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne ! Charlène vous invite à son atelier pâtisserie !
Moment convivial par excellence la réalisation de gâteaux, la transmission de recettes et bien sûr la dégustation sont toujours appréciés des participants !
Alors à vos fourneaux ! Charlène vous invite à son atelier pâtisserie !
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
Come and get your hands dirty at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne! Charlène invites you to her pastry workshop!
German :
Als Liebhaber von Leckereien und Gebäck können Sie im Bürgerhaus von Sainte-Pazanne selbst Hand anlegen! Charlène lädt Sie zu ihrem Konditorei-Atelier ein!
Italiano :
Se siete appassionati di dolci e pasticcini, venite a sporcarvi le mani alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne! Charlène vi invita al suo laboratorio di pasticceria!
Espanol :
Si le gustan los dulces y la repostería, venga a ensuciarse las manos en la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne Charlène le invita a su taller de pastelería
