Cuisine des gâteaux Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Cuisine des gâteaux Maison Citoyenne Sainte-Pazanne mercredi 17 septembre 2025.

Cuisine des gâteaux

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

2025-09-17 2025-09-24

Amateur(s) de gourmandises et de pâtisseries, venez mettre la main à la pâte à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne ! Charlène vous invite à son atelier pâtisserie !

Moment convivial par excellence la réalisation de gâteaux, la transmission de recettes et bien sûr la dégustation sont toujours appréciés des participants !

Alors à vos fourneaux ! Charlène vous invite à son atelier pâtisserie !

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Come and get your hands dirty at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne! Charlène invites you to her pastry workshop!

German :

Als Liebhaber von Leckereien und Gebäck können Sie im Bürgerhaus von Sainte-Pazanne selbst Hand anlegen! Charlène lädt Sie zu ihrem Konditorei-Atelier ein!

Italiano :

Se siete appassionati di dolci e pasticcini, venite a sporcarvi le mani alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne! Charlène vi invita al suo laboratorio di pasticceria!

Espanol :

Si le gustan los dulces y la repostería, venga a ensuciarse las manos en la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne Charlène le invita a su taller de pastelería

L’événement Cuisine des gâteaux Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic